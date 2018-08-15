Тренер "Реала" Лопетеги: хотим начать сезон с завоевания Суперкубка УЕФА

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Хулен Лопетеги заявил, что команда хочет начать новый сезон с зовоевания Суперкубка УЕФА. Мадридцы 15 августа встретятся с "Атлетико".

Игра пройдет в Таллине на стадионе "Лиллекюла".

"Мы провели хорошую предсезонную подготовку, завтра сыграем за Суперкубок УЕФА, — сказал во вторник, 14 августа, Лопотеги, которого цитирует ТАСС. — Мы хотим начать сезон с завоевания этого трофея".