Создание комфортной среды во всех районах вошло в предвыборную программу Собянина

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности благоустройства периферийных районов столицы. Об этом он сообщил в ходе встречи с экспертами в сфере благоустройства в своем избирательном штабе.

"Сегодня по прошествии нескольких лет у нас есть определенный консенсус в обществе, что эти работы необходимы, нужны, востребованы, и кроме исторического центра города необходимо продолжать эти работы и на территории спальных районов. По крайней мере, мне эти вопросы практически на каждой встрече задают", — сказал Собянин.

По его словам, благоустройство городских улиц в Москве началось со спальных районов, а не с исторического центра, как принято считать, проведение этих работ необходимо для всей территории города.

"Когда говорят, что траты на благоустройство — это пустая, ненужная никому трата, тогда я говорю, что вы и свою квартиру не ремонтируйте, цветочки там не сажайте, мебелью не занимайтесь. Это же пустая трата. Вы придите в разбитую, грязную квартиру и там живите. "Нет, мы там не хотим". Ну, так и мы не хотим в грязном и разбитом городе жить. Мы хотим, чтобы он весь был красивый, благоустроенный и комфортный", – отметил кандидат.

Он назвал благоустройство районов принципиально важным для общей идеологии развития города и отметил, что, что необходимости продолжать эти работы: "Мы будем продолжать идти в районы".

Сергей Собянин проинформировал общественность о том, что правительство Москвы приняло решение раз в семь лет проводить работы по благоустройству в каждом дворе.

"За семь лет проходит цикл, когда малые архитектурные формы, как правило, приходят в негодность, поэтому это вечная работа. Благоустройство — одна из важнейших городских функций, которой надо заниматься постоянно и планомерно", — подчеркнул он.

Данная встреча с экспертным сообществом стала четвертой в рамках цикла круглых столов, которые проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин с целью формирования своей предвыборной программы. Предыдущие три встречи были посвящены развитию сферы здравоохранения столицы, благоустройству каждого района города и экологии.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 года.