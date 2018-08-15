В Лондоне арестован мужчина, давивший людей у парламента

По подозрению в совершении двух преступлений, в том числе покушения на убийство, арестован мужчина, совершивший во вторник в Лондоне наезд на людей, передает ТАСС.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что 29-летний мужчина, являющийся британским подданным родом из Судана, задержан полицией на месте происшествия. Он арестован по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению теракта.

Расследованием преступления занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Следователи провели обыски по одному адресу в Ноттингеме и по двум в Бирмингеме.

Известно, что совершивший наезд автомобиль вечером 13 августа выехал из Бирмингема и прибыл в Лондон после полуночи. Ночью автомобиль был в столичном районе Тоттенхем, а с 6 утра во вторник и в течение оставшихся полутора часов до времени наезда — в Вестминстере, в районе правительственной улицы Уайтхолл.

Во вторник в 07:37 по местному времени (09:37 по Москве) водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение около парламента Великобритании.

В результате наезда три человека получили травмы, из них двое — мужчина и женщина — были госпитализированы с легкими ранениями, еще одному — помощь оказана на месте происшествия. Пострадавшие уже выписаны из лечебного учреждения.