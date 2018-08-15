При теракте в Кабуле погибли 25, ранены 35 человек

Министерство здравоохранения сообщило о том, что в результате террористического акта на западе Кабула по предварительным данным погибло 25 человек, 35 получили ранения, передает "Интерфакс".

Во второй половине дня в афганской столице прогремел мощный взрыв рядом с одним из учебных центров в квартале Даште-Барчи. Пока ни одна из действующих в Афганистане антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.