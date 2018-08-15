Змея выползла из-под капота во время движения автомобиля

На глазах у изумленного водителя непосредственно во время движения машины из-под капота вылезла змея. Автолюбитель не растерялся, и, пока хладнокровная рептилия медленно вытягивала свое тело наружу, достал свой телефон и снял пресмыкающееся на видео.

Змея оказалась неядовитой — это водяной уж, отличающийся от обыкновенного более светлым окрасом и отсутствием характерных желтых пятен у головы. Для человека он не представляет никакой угрозы и даже не кусается.

Встречается водяной уж в южных регионах и любит тепло. Вероятно, по этой причине он и залез в машину — чтобы согреться.