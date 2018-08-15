Хорват Субашич завершил выступления за национальную команду

Вратарь французского клуба "Монако" Даниел Субашич принял решение завершить выступления за сборную Хорватии. 33-летний футболист заявил, что мог бы еще выступать за национальную команду, но хочет предоставить возможность проявить себя другим голкиперам.

"Ни один клубный турнир не сравнится с чемпионатом мира. Я счастлив, что вместе с командой завоевал серебряные медали мирового первенства в России. Я исполнил свою мечту. Теперь я готов предоставить место в сборной другим вратарям", — написал на своей странице в Instargam Субашич.

Хорватский вратарь дебютировал за национальную команду 14 ноября 2009 года. За сборную Хорватии он провел 44 матча, пропустив 29 мячей. На прошедшем чемпионате мира в России хорваты дошли до финала, где уступили французам со счетом 2:4.