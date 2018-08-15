Обустройство набережных Москвы-реки вошло в предвыборную программу Собянина

Набережные Москвы-реки необходимо благоустраивать и наполнять жизнью. Об этом Сергей Собянин рассказал в среду на встрече с экспертами в сфере благоустройства городской среды в своем избирательном штабе.

"Мы должны благоустраивать существующие набережные, наполнять их жизнью и какими-то мероприятиями и сопутствующими скверами, парками или интересными объектами <….> У нас есть большие парки вдоль Москвы-реки, например, Братеево, где огромное пространство. Это один из лучших спортивных парков города: там не только можно покататься на велосипеде, но и поиграть в волейбол, баскетбол, городки и другие игры, вплоть до самых экзотических для Москвы. Такие парки появляются, но их надо расширять и связывать друг с другом", — сказал Собянин.

Он также отметил, что благодаря реализации проекта обустройства набережных Москвы-реки различные районы города будут объединены единым городским пространством.

"Все города мира считают очень важной реку, которая протекает через город. Эти города появились во многом благодаря этим рекам. Не было бы Москва-реки, не было бы города Москвы. К сожалению, с советской застройки получилось так, что две трети набережных Москва-реки вообще не были доступны для горожан ни в каком виде. Это были или заросшие, либо промышленные территории", — сказал Собянин.

По его словам, до начала работ по благоустройству набережных Москвы-реки гуляющих было мало даже на центральных набережных столицы.

"Кремлевская набережная была пустырная. Казалось бы, ну почему там пустынная. После появления "Зарядья" появилось множество гуляющих людей. То есть мы должны благоустраивать существующие набережные, наполнять их жизнью. Дальше мы должны реорганизовывать промышленные зоны, реновировать их таким образом, чтобы отодвигать от Москвы-реки не только саму промзону, но и новый жилищный фонд и дороги. Самое простое и очень дешево — вдоль Москвы-реки проложить дороги. Но не надо этого делать. Проложив дорогу возле кромки воды, мы убиваем набережную и убиваем реку", — подчеркнул кандидат в мэры.

Он убежден, что там, где это еще возможно, дороги необходимо отодвигать от реки, как это делается, например, на ЗИЛе.

"Разные части Москвы-реки должны благоустраиваться по-разному, но, в конечном счете, стать единым пространством", — подытожил Собянин.

Кроме того, отметил он, благоустраиваться должны территории вдоль других небольших городских рек.

Власти столицы планируют завершить благоустройство Москвы-реки в 2023 году.