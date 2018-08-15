Защитник ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на две игры
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина на два матча чемпионата России. Напомним, что армейский футболист во встрече с красноярским "Енисеем" получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля.
"Набабкин удален за агрессивное поведение — удар ногой с шипами в бедро. Он принес извинения, сказал, что это была спонтанная реакция на боль. Учитывая все обстоятельства, он дисквалифицирован на два матча", — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.
Кроме того, на две игры был дисквалифицирован и форвард махачкалинского "Анжи" Андрес Понсе, грубо сыгравший против спартаковца Дениса Глушакова в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
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