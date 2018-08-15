В России появился тариф с полностью безлимитным мобильным интернетом

МТС запустила тариф под названием "Тарифище", который предоставляет безлимитный доступ в интернет, а также пакеты минут и SMS на все сети России, размер которых можно настроить под себя.

В рамках нового тарифа пользователи также получат выгодные условия при поездках по России: они смогут не платить за входящие вызовы в сети МТС и расходовать пакет минут на междугородные звонки абонентам любых операторов.

По словам директора по маркетингу МТС Ольги Зиборовой, сеть передачи данных 4G готова к повышенным нагрузкам. Кроме того, в компании разработали выгодные условия покупки 4G-смартфонов в салонах связи оператора, включая рассрочку и cashback.

Появление "Тарифища" сразу же вызвало большой резонанс в соцсетях. Это объясняется тем, что почти полтора года назад все операторы связи России отказались от тарифов с безлимитным интернетом.

Как объяснили в пресс-службе МТС, компания таким образом ответила на запросы пользователей, которые считают мобильный интернет одной из своих базовых потребностей. Ранее оператор зафиксировал тренд изменения в поведении интернет-пользователей – анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью Big Data показал рост трафика на соцсети с фото, видео и онлайн-трансляциями в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.