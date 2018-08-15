Невыспавшиеся люди могут заразить своё окружение чувством одиночества

Недостаток сна связан с огромным количеством негативных последствий для здоровья человека. Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что недосып может способствовать появлению чувства одиночества, что довольно опасно, поскольку оно представляет собой ничуть не меньшую угрозу, чем ожирение или курение. Но, что самое любопытное, подобное одиночество может быть "заразным".

Американские учёные провели исследование, которое включало в себя ряд экспериментов. В лаборатории учёные протестировали 18 здоровых молодых людей после обычного ночного сна и после того, как им не давали заснуть всю ночь.

После испытуемые продемонстрировали свои "социальной дистанции": каждый шёл навстречу другим участникам эксперимента, а те должны были сказать ему "стоп", как только он подходил слишком близком. Таким образом для каждого участника определялся радиус "зоны комфорта".

Позднее участники исследования выполняли аналогичное задание во время сканирования мозга и просмотра видео с идущим к ним навстречу человеком.

И в том, и в другом случае испытуемые старались держать человека на большем расстоянии от себя, если были невыспавшимися. Если же они высыпались, то позволяли подходить к себе намного ближе.

В целом, социальная дистанция, на которой человек чувствовал себя комфортно, увеличивалась примерно на 13-18 процентов, когда человек был лишён сна, пишут авторы исследования, опубликованного в научном издании Nature Communications.

При сканировании мозга учёные обнаружили следующее. У людей, не сомкнувших глаз всю ночь, увеличивалась активность особой нейронной цепи. Считается, что она активируется лишь в тех случаях, когда человек чувствует угрозу со стороны.

И, напротив, активность в другой цепи мозга, которая, как полагается, поощряет социальное взаимодействие, снижалась, когда участников лишали сна.

В другой части работы специалисты отслеживали качество сна 140 человек на протяжении двух ночей. Благодаря журналам сна специалисты знали, как долго испытуемые спали.

Оказалось, что люди, сообщавшие о плохом сне, также говорили о росте чувства одиночества на следующий день. А те, кто спал хорошо, сообщали о том, что меньше чувствовали себя одинокими.

И, наконец, американские исследователи захотели понять, как другие люди относятся к тем, кто явно не выспался за прошедшую ночь. Учёные попросили порядка тысячи человек посмотреть видео с участниками первых экспериментов, записанные во время их интервью после хорошего сна и недосыпа.

В итоге зрители оценили невыспавшихся испытуемых как потенциально одиноких людей и тех, с которыми им не очень хотелось бы взаимодействовать или сотрудничать.

Исследователи также с удивлением обнаружили, что зрители сообщали о возникшем чувстве одиночества после просмотра интервью с человеком, лишённым сна. Предполагается, что это может быть проявлением своего рода "вирусной инфекции социальной изоляции", связанной с недосыпом.

По мнению авторов работы, их результаты поднимают вопрос о возможной связи роста ощущения одиночества и недосыпа современных людей в развитых странах.

"Возможно, что неслучайно в последние несколько десятилетий наблюдается заметное увеличение чувства одиночества у людей и столь же резкое сокращение продолжительности сна. Не выспавшиеся люди вызывают неприятные эмоции у окружающих, и вскоре они становятся одинокими", — говорит ведущий автор исследования Эти Бен Саймон (Eti Ben Simon) из Калифорнийского университета в Беркли.

Авторы работы добавляют, что в исследовании принимали участие достаточно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. А значит, будущие исследования должны изучить, как связь между потерей сна и одиночеством меняется на протяжении жизни человека.