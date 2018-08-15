Попугай не бросил попавшего в грязевую ловушку американца

Удивительный случай произошел в американском штате Иллинойс, где пожарным пришлось вытаскивать из наполненной илом и грязью канавы взрослого мужчину и его попугая, не отпускавшего хозяина ни на секунду. Очевидцы сняли видео процесс вызволения.

Звонок спасателям Белвилля поступил днем в минувшее воскресенье, 12 августа. Джон Кроуфорд в тот день вместе со своим питомцем по кличке Амиго — гулял в местном парке и с удовольствием согласился продемонстрировать заинтересованной паре, как попугай летает. Демонстрация завершилась неудачно — Амиго приземлился в огромной грязевой луже и увяз.

Отправившийся на помощь Джон добраться до своего воспитанника смог, а вот вернуться на берег у него не получилось. Спасли его прибывшие на место пожарные, которым пришлось вызволять не только мужчину, но и державшегося за своего хозяина попугая. Более того, Амиго ни на секунду не покидал Джона даже в тот момент, когда его отмывали от грязи.