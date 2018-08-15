Денис Черышев: чемпионат мира придал мне уверенности

Полузащитник сборной России Денис Черышев, перешедший на правах аренды в испанскую "Валенсию", заявил, что очень рад вновь оказаться в составе "летучих мышей". Также он отметил, что прошедший чемпионат мира придал ему уверенности в собственных силах.

Денис Черышев дал интервью официальному сайту клуба, в котором признался, что переход в "Валенсию" является для него огромным шансом. Также он сообщил, что очень рад снова надеть форму "Валенсии".

"Выступление на чемпионате мира придало мне больше уверенности в себе и больше сил. Надеюсь, "Валенсия" только выиграет от этого", — добавил российский футболист.

Отметим, что в 2016 году Черышев выступал за "летучих мышей" на правах аренды.