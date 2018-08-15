Во Пскове нашли петровскую "копейку", разрешающую носить бороду

Псковские археологи в найденном два года назад кладе обнаружили "бородовую копейку" времен Петра I, подтверждавшую оплату права носить бороду.

Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник "Псковского археологического центра" Татьяна Ершова​​​.

Она подчеркнула, что находка представляет собой медную монету 1699 года, на одной из сторон которой есть надпись "Деньги взяты".

Ершова отметила, что таким образом при Петре I удостоверяли, что обладатель монеты уплатил налог на бороду, которую псоел этого мог носить безбоязненно. Данные монеты чеканились в 1699, 1705, 1710 и 1715 годах, а сам указ первого российского императора о необходимости платить за право ношения бороды действовал с 1698-го по 1772 год.

Интересная находка, по ее словам, была сделана при исследовании клада, найденного при раскопе двора Подзноева в Пскове в 2016 году, который насчитывает около 5 тысяч артефактов, в том числе серебряные монеты XIV века.