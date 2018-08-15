Во Пскове нашли петровскую "копейку", разрешающую носить бороду
Псковские археологи в найденном два года назад кладе обнаружили "бородовую копейку" времен Петра I, подтверждавшую оплату права носить бороду.
Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник "Псковского археологического центра" Татьяна Ершова.
Она подчеркнула, что находка представляет собой медную монету 1699 года, на одной из сторон которой есть надпись "Деньги взяты".
Ершова отметила, что таким образом при Петре I удостоверяли, что обладатель монеты уплатил налог на бороду, которую псоел этого мог носить безбоязненно. Данные монеты чеканились в 1699, 1705, 1710 и 1715 годах, а сам указ первого российского императора о необходимости платить за право ношения бороды действовал с 1698-го по 1772 год.
Интересная находка, по ее словам, была сделана при исследовании клада, найденного при раскопе двора Подзноева в Пскове в 2016 году, который насчитывает около 5 тысяч артефактов, в том числе серебряные монеты XIV века.
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