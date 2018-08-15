На столицу идет вторая волна ливней

Вместо обещанного теплого дождя вечером нас ждет холодный душ с градом, грозами и порывистым шквалистым ветром. Весь день в Москве действует штормовое предупреждение. Когда погода успокоится?

Дождь, солнце, шквалистый ветер, гроза и град: погода сегодня меняется каждые 15 минут. Москву накрыл мощный циклон с запада.

— Действительно очень страшно, ветер нарастает, мы сейчас будем уходить с веранды, потому что, видимо, грядет большая гроза.

Порывы ветра сегодня достигают 22 метров в секунду. Несмотря на теплую погоду, гуляющих в парке не так много. Пустуют и летние веранды. Владельцев ресторанов оповестили об опасной погоде: их просят укрепить все металлические конструкции, закрыть зонты и при возможности размещать гостей внутри помещения.

— Мы сейчас думаем убирать всю летнюю веранду, потому что гости не могут присесть, капает, сильно дует ветер.

— Все собрали, убрали зонты, чтобы, не дай Бог, ничего не свалилось, не упало. Укрепляем шатры, убираем подушки, гостей всех пересадили на летние веранды под крышу.

Дневные ливни — это лишь первая порция непогоды, которая обрушилась на Москву. Она прошла быстро: уже к середине дня выглянуло солнце, а воздух прогрелся до плюс 28. Но, по словам синоптиков, москвичей ждет новая грозовая волна.

В ближайшие часы придет холодный фронт, он принесет ливни с градом. МЧС просит помнить о стандартном наборе правил безопасности: не стоять и не парковаться под деревьями, рекламными щитами, возле шатких конструкций. Завтра же погода должна наладиться — температура вернется к комфортным значениям.

Теплая солнечная погода будет стоять до конца этой недели. По предварительным прогнозам синоптиков, есть надежда, что хорошей погодой москвичи смогут наслаждаться еще и всю вторую половину августа.