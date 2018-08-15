Российская компания попала под американские санкции из-за КНДР

Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России, передает "Интерфакс".

Список минфина США пополнился компанией "Профинет" и ее гендиректором Василием Колчановым.

Ранее в него попали "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Изменения в санкционном списке минфина США также коснулись одной китайской и одной сингапурской компанией.