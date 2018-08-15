Игрок "Манчестер Сити" Кевин де Брейне получил серьезную травму колена

15 августа во время тренировки футболистов "Манчестер Сити" бельгийский полузащитник "горожан" Кевин де Брейне получил серьезную травму колена. В настоящий момент он проходит медицинское обследование. Пока сложно предположить, когда бельгиец сможет вернуться на поле.

"Кевин де Брейне обследуется после полученной травмы колена на тренировке. О серьезности повреждения мы сообщим позднее", — говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

Напомним, что Кевин де Брейне был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира в России. Бельгийцы завоевали в России бронзовые медали.