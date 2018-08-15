15 августа 201819:16
Британские истребители сопровождали самолеты РФ над Черным морем
Британские истребители "Тайфун" были подняты в воздух 13 августа с румынской авиабазы Михаил Когэлничану для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря.
Об этом мировую общественность проинформировал представитель королевских ВВС Великобритании.
Он подчеркнул, что пилоты наблюдали за россиянами издали, не приближаясь к ним для перехвата.
Четыре "Тайфуна" появились на авиационной базе Михаил Когэлничану в апреле 2018 года. В задачу британских летчиков входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.
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