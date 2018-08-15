Сергей Семак: Шатов не сыграет против минского "Динамо"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак принял участие в пресс-конференции, посвященной ответной игре с минским "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По словам российского специалиста, в этой встрече не сможет сыграть полузащитник Олег Шатов.

"Будем делать все ради победы. Как сказал Кристиан Нобоа, шансы есть. Их сложно измерить математическим путем, но главное, что они есть", — цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Также наставник сине-бело-голубых заявил, что полузащитник команды Олег Шатов не примет участия в ответной игре, поскольку получил травму в матче с "Рубином".

Напомним, что в первой встрече с минским "Динамо" питерские футболисты уступили со счетом 0:4. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.