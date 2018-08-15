Украина попросит НАТО конвоировать суда в Азовском море

Украина может попросить о сопровождении кораблей в Азовском море в Совет Безопасности ООН и НАТО.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он подчеркнул, что не берется давать прогнозы насчет того, когда военно-морские силы НАТО смогут помочь Украине проводить морские конвои с ее судами в Азовском море.

По информации украинского министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих через Керченский залив в порты Украины. Утверждалось, что из-за этого суда простаивают, а их владельцы несут коммерческие убытки.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что при досмотре в Азовском море украинских судов российские пограничники не нарушают протоколы.

В свою очередь, замдиректора Федеральной службы безопасности России — глава пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов подчеркнул, что в акватории Черного моря, прилегающего к Крыму, постоянно происходят провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности, а также в отношении судов, следующих в порты полуострова.

Так рыболовное судно Nord, чей порт приписки – Керчь, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта 2018 года, отбуксировано к берегам Украины, где корабль и экипаж были арестованы и отпущены только во второй половине июля.

Комментируя заявление Тука, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что ни Совет Безопасности ООН, ни НАТО не рискнут вторгаться в территориальные воды России, чтобы не спровоцировать РФ " на вынужденное применение силы".