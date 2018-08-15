39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе

Италия ввела режим чрезвычайного положения в связи с обрушением моста в Генуе. Причиной трагедии могли стать ошибки при проектировании конструкции архитектором Риккардо Моранди в шестидесятые годы. Еще два подобных моста находятся в Ливии и в Венесуэле, где его планируют снести из-за технических проблем. Тем временем, число жертв в Италии возросло уже до 39 человек. При этом власти предупреждают, что эти данные не окончательные. До сих пор десятки людей числятся пропавшими без вести.

На краю пропасти он успел включить задний ход. Водителя грузовика супермаркета "Баско" теперь называют самым счастливым человеком Италии. Выходя из машины, он даже не побоялся задержаться на секунду — сделать фото.

Пролетев в машине 17 этажей, он остался жив. Итальянский футболист, экс-голкипер клуба Кальяри Давиде Капелло ехал по мосту, когда дорога начала проваливаться. Автомобиль покинуть не успел, вместе с ним он рухнул вниз.

"Раздался сильный шум, дорога начала проваливаться, и я вместе с ней. Я пострадал не сильно, мне удалось вызвать спасателей. Затем я позвонил своим близким. Это был кошмар. Сейчас я чувствую себя нормально, мне очень повезло", — сказал Капелло.

Чудеса случаются — это доказали и спасатели. С помощью с групп кинологов и инфракрасного оборудования из-под завалов достали 7 человек. Все сейчас находятся в госпитале в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.

Еще одно чудо — мост не обрушился над жилым кварталом. Сейчас все, что осталось — первая и вторая опоры угрожающе нависают над домами. Эвакуирован весь прилегающий район, больше 600 человек не могут вернуться в свои дома. И опасения не случайны — в среду было зафиксировано движение одной из опор.

Полиция еще расширяет зону оцепления. А на самом мосту, у того самого грузовика, появляются люди, очевидно проверяющие состояние опор. В газете La Stampa неутешительный прогноз — еще один пилон может скоро рухнуть. Но люди, которым обещали, что они смогут забрать личные вещи, пришли к мосту с чемоданами.

"Нас сначала пустили на 5 минут, потом снова эвакуировали, потому что увидели, что что-то вновь происходит с мостом, и дальше было оставаться опасно", — говорит очевидец.

Хоть над акваторией Средиземного моря и был сегодня замечен огромный смерч, от вчерашних ливней, ветра и грозы, в городе сегодня — ни следа. Была ли непогода причиной обрушения, сегодня ответ почти однозначный — в трагедии виноват человечески фактор.

"Это была не фатальная случайность, а человеческая ошибка. Мы должны выяснить, почему это произошло. Мы сделаем все для того, чтобы найти ответ", — заявил генеральный прокурор Италии Франческо Коции.

Если по трассе А10 поехать направо, можно было попасть на французский лазурный берег. Налево — она идет через все лигурийское побережье Италии. Но рядом здесь же за мостом начинается и трасса А7, которая ведет в Милан. Внутри самой Генуи теперь функционируют еще три моста, мы на одном из них, и вряд ли он способен выдержать миллионный пассажиропоток.

Теперь движение по трассе А10 будет проходить через город. Сегодня Генуя еще едет, но что будет, когда город заживет после шока, а с побережья поедут отдохнувшие туристы. А ведь именно не сорвать сезон — такая установка стояла в обслуживающей компании Autostrade per l'Italia. Судя по изъятым документам, ремонтные работы были перенесены с мая на сентябрь, а кроме того решено было не ставить маячки и датчики, которые бы могли забить тревогу.

"Ответственные имеют имена и фамилии, и это Autostrade per l'Italia. После многих лет, в течение которых нам говорили, что частные компании значительно лучше занимаются управлением, мы имеем перед собой одного из крупнейших в Европе концессионеров, который утверждает, что данный мост был безопасен", — отметил министр экономразвия, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо.



Теперь министерство транспорта и инфраструктуры расторгает с компанией договор.

"Это недосмотр властей тоже, потому что два года назад этот мост находился в эвакуации, мост был под особым наблюдением, его должны были сносить — сказала жительница Генуи Валентина Панфилова.

Фотография, которую публикует итальянская газета La Repubblica, была сделана неделю назад. Надеялись, что Моранди дотянет до конца туристического сезона, но он не выдержал.

"Когда мост проектировался, были заданы определенные параметры гибкости, а когда во время ремонтных работ были использованы альтернативные материалы, в том числе цемент, это сделало мост более жестким, но он потерял гибкость. Это и могло стать причиной его обрушения, — сказал топограф Альдо Гранде.

На самом деле проекты Моранди опережали время, пилоны были эластичными, но во время ремонта их заменяли на более твердые материалы.



Мэр сицилийского Агриженто год назад попросил закрыть виадук по проекту того же Риккардо Моранди. Провели тесты, выяснилось — пилоны изношены структурно. Тесты в Генуе провести не успели.

Опубликован первый список погибших. Среди них трое детей — 9, 12 и 16 лет. Роберто Роббьяно с супругой и девятилетним сыном ехали на Сардинию, о чем глава семейства сообщил за несколько часов до трагедии на своей странице в соцсети. Пока в списке все еще остаются несколько пропавших без вести.

15 августа в Италии выходной день и большой праздник — Успение Богородицы, или как его называют здесь Феррагосто. В этом году он будет без традиционных гуляний и фейерверков, в Генуе объявлен траур, вся страна молится о праздничном чуде.