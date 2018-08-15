У задержанного мэра Оренбурга нашли более 4,5 миллиона рублей

Более четырех миллионов рублей в сейфе и 600 тысяч во внедорожнике, после визита в строительную компанию. В Оренбурге по подозрению в получении крупной взятки задержан мэр города Евгений Арапов и его заместитель. Сам чиновник сейчас на больничном, постановление о задержании он выслушал, сидя на больничной койке. Следствие настаивает на аресте главы города. Из Оренбурга — репортаж Руслана Бикбулатова.

Следователи в сопровождении бойцов ОМОНа застали мэра Оренбурга не в кабинете, а на больничной койке и в домашней одежде — но вполне бодрым. Дожидаться его выздоровления они не стали. Евгений Арапов задержан прямо в палате, где до сих пор и остается, но уже под присмотром полиции.

От дачи показаний градоначальник отказался, не комментирует ситуацию и его адвокат. Срочная госпитализация понадобилась Арапову внезапно — сразу после задержания его заместителя по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству — Геннадия Борисова.



Его задержали на прошлой неделе и обвиняют в получении взятки в крупном размере. Теперь это их общее уголовное дело.

В доме Евгения Арапова обнаружили пять миллионов рублей. Еще свыше четырех миллионов найдены в сейфе в его служебном кабинете. Следователи требуют обьяснить — откуда взялись деньги. Согласно официальным документам, годовой доход главы не превышает и двух миллионов рублей.

На первый взгляд, даже после серии громких задержаний работа городской мэрии протекает в обычном режиме. Только приемная главы города Евгения Арапова — закрыта. Его обязанности временно исполняет первый заместитель. Кабинет второго задержанного чиновника, Геннадия Борисова, находится на том же этаже и в эти дни также заперт.

Предполагается, что 15 августа Евгению Арапову предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи будут настаивать на заключении под стражу.