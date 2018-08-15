Минобороны: самолеты НАТО не приближались к российским бомбардировщикам

Представители Минобороны опровергли сообщение британских ВВС о перехвате 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем. Власти РФ заявили, что во время недавних учений видели военный самолет одной из стран НАТО в 30 километрах от себя, однако он не пытался приблизиться к российским летательным аппаратам, сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, в учениях, которые состоялись 13 августа, участвовали четыре самолета морской авиации Черноморского флота. Среди них не было ни одного бомбардировщика Су-24, подчеркнули военные.

Показавшийся вдалеке самолет НАТО никак себя не проявил.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", — отметили представители Минобороны.