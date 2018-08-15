Он мечтал стал советским Уолтом Диснеем: в "Прямом эфире" вспомнили Эдуарда Успенского

14 августа на 81-м году жизни не стало папы Чебурашки и Крокодила Гены, а также других любимых сказочных героев — Эдуарда Успенского. Последние годы он боролся с раком желудка. В программе "Прямой эфир" прозвучали отрывки из последнего интервью писателя, которое он дал в феврале этого года.

В самые трудные дни рядом с Эдуардом Николаевичем была его вторая жена Елена, их дочери Ирина и Светлана, а также друзья. В момент интервью писатель находился на четвертой стадии химиотерапии, самой тяжелой и честно признавался, что ему нелегко. Он рассказывал о потере аппетита, апатии, говорил, что химиотерапия делает из него "измученный кусок мяса". Однако он верил в выздоровление и говорил так: "очень важно, чтобы вокруг были близкие люди. Я весело болею, рядом друзья. Давайте дружно жить и выздоравливать".

Личный секретарь Эдуарда Успенского Ирина Шишкина рассказала, что о своем диагнозе писатель узнал случайно, обследуя сердце в Бакулевской больнице. "Он очень стойко принял эту новость, даже где-то шутил и сразу согласился на лечение", — говорит Ирина. В тот момент третья жена Эдуарда Николаевича Элеонора Филина нашла клинику в Германии, и в первый раз Успенскому удалось победить болезнь, но потом она вернулась.

В студии "Прямого эфира" собрались люди, которые хорошо знали Эдуарда Успенского. Они единодушно говорили, что характер у него был непростой, авторитарный, но потрясающее чувство юмора и мальчишеское озорство помогали ему исправлять ошибки в общении с людьми.

Он и сам знал о своем "неудобном" характере, говорил, что хорошо себя чувствует, когда с кем-то конфликтует, все время с кем-то боролся, отстаивал свои авторские права.

"Он всю жизнь боролся – со старшим и младшим Михалковым, с Гослитиздатом и железной дорогой, ему все равно было с кем сражаться. Это был большой ребенок, нежный, тонкий, ласковый, остроумный. Но и, как ребенок, обидчивый, хитрый, себе на уме, все время вычислявший врагов", — сказал писатель и драматург Аркадий Инин.

Когда запустили новую версию "Простоквашина" без его согласия, он очень переживал, был сильно обижен, писал президенту. Но в итоге согласился на новые мультики, буквально за две недели до смерти.

Гости "Прямого эфира" тепло вспомнили сказки, мультфильмы, телепрограммы, автором которых был Эдуард Успенский. Ведь на его книгах и передачах выросло не одно поколение детей. "АБВГДейка", "Спокойной ночи, малыши", "Трое из Простоквашино", "Пластилиновая ворона", "Следствие ведут колобки", "Крокодил Гена и его друзья" — эти названия хорошо знакомы каждому, кто сегодня благодарит писателя за счастливое детство. Успенский признавался, что мечтал стать советским Уолтом Диснеем, но реализовал себя процентов на сорок.

Почему Эдуард Успенский устал от Чебурашки? Кто стал прототипом Старухи Шапокляк? Из-за чего писатель расстался с третьей женой, известной телеведущей Элеонорой Филиной и не мог ее простить до самой смерти? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".