Российские космонавты работали в открытом космосе семь часов

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проводят комплекс важных исследовательских работ в открытом космосе. План рассчитан почти на семь часов. И помимо установки необходимого оборудования и проведения ряда экспериментов, экипаж МКС протестирует новейшие скафандры в условиях безвоздушного пространства.

На 12 минут позже запланированного Олег Артемьев и Сергей Прокофьев находятся в открытом космосе. Люк стыковочного отсека открылся в 18.58 минут. Здесь, в Центре управления полётами в подмосковном Королеве внимательно следят за работой космонавтов.

Это уже 45-я по счету плановая работа космонавтов в открытом космосе. Для Олега Артемьева этот выход стал третьим, для Сергея Прокопьева — первым. Волнение, конечно, присутствует, но на качество работ это никак не влияет.

Планируется, что за пределами станции Артемьев и Прокофьев проведут более 6 часов. Задач у них несколько.

Первая — самая важная — демонтировать устройства с микрорганизмами с внешней поверхности МКС, которые установили ещё в прошлом году, для того, чтобы передать их позже на Землю. И уже здесь учёные будут изучать, насколько жизнеспособны эти микроорганизмы в открытом космосе.

Вторая задача — установить оборудование, которое будет мониторить состояние окружающей среды нашей планеты. Также российские космонавты запустят в открытый космос четыре наноспутника.

Примечательно, что работают космонавты в скафандрах нового поколения "Орлан". И по сути это "премьерный показ" новейшего российского скафандра. Интересны они тем, что внутри есть встроенные кондиционеры, а рукава не образуют складок, это делает работу в открытом космосе удобнее.

А ещё космонавты проведут панорамную видеосъемку и передадут на Землю немало впечатляющих кадров.