В Госдуме планируют регистрировать электрические транспортные средства

Ограничить скорость перемещения по тротуарам до 40 километров в час. Идея на первый взгляд абсурдная — человек так быстро не бегает, если он, конечно, не Усейн Болт. Но здесь идет речь не о возможностях гениев, а о тех, кто может считаться пешеходом лишь формально. Конкретно — о владельцах гироскутеров, сигвеев, моноколес. Словом, результатов технического прогресса, которые уже массово используются на дорогах, но пока никак не попадают под любые правила.

Все эти едущие с невероятной скоростью люди — согласно действующему законодательству — передвигаются пешком. Исправить ситуацию предложил депутат Госдумы Василий Власов. А именно — ввести обязательную регистрацию электротранспорта. И сделать тех, кто им пользуется, полноправными участниками движения. Со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Инициатива возникает не в первый раз. Вице-премьер Игорь Шувалов уже давал поручение МВД разработать нормы под электротранспорт. И причина — статистика аварий. Но пока такие идеи находятся лишь на уровне обсуждений.