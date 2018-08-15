Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 августа 201823:42 Анастасия Иванова

В Госдуме планируют регистрировать электрические транспортные средства

Ограничить скорость перемещения по тротуарам до 40 километров в час. Идея на первый взгляд абсурдная — человек так быстро не бегает, если он, конечно, не Усейн Болт. Но здесь идет речь не о возможностях гениев, а о тех, кто может считаться пешеходом лишь формально. Конкретно — о владельцах гироскутеров, сигвеев, моноколес. Словом, результатов технического прогресса, которые уже массово используются на дорогах, но пока никак не попадают под любые правила.

Все эти едущие с невероятной скоростью люди — согласно действующему законодательству — передвигаются пешком. Исправить ситуацию предложил депутат Госдумы Василий Власов. А именно — ввести обязательную регистрацию электротранспорта. И сделать тех, кто им пользуется, полноправными участниками движения. Со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Инициатива возникает не в первый раз. Вице-премьер Игорь Шувалов уже давал поручение МВД разработать нормы под электротранспорт. И причина — статистика аварий. Но пока такие идеи находятся лишь на уровне обсуждений.

Сейчас

00:14

Задержан один из самых разыскиваемых преступников Мексики

23:17

У берегов Испании спасены сотни мигрантов

21:50

На юге Крита нашли нетронутые минойские захоронения

19:24

Космонавты Артемьев и Прокопьев вышли в открытый космос

18:46

Российская компания попала под американские санкции из-за КНДР

17:18

Теракт в Кабуле: число жертв выросло до 37

16:44

Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Российские космонавты работали в открытом космосе семь часов

Российские космонавты работали в открытом космосе семь часов

3 часа назад
Мадридское дерби в Таллине: "Атлетико" громит "Реал" и выигрывает Суперкубок УЕФА

Мадридское дерби в Таллине: "Атлетико" громит "Реал" и выигрывает Суперкубок УЕФА

15 минут назад
39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе

39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе

3 часа назад
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего

Чувство юмора не покидало Успенского до последнего

4 часа назад
Минобороны: самолеты НАТО не приближались к российским бомбардировщикам

Минобороны: самолеты НАТО не приближались к российским бомбардировщикам

4 часа назад
В Свердловской области в шахте погиб горняк из-за обрушения породы

В Свердловской области в шахте погиб горняк из-за обрушения породы

2 часа назад
"Великий день": на юге Крита нашли нетронутые минойские захоронения

"Великий день": на юге Крита нашли нетронутые минойские захоронения

2 часа назад
Топ-10 самых непригодных для жизни городов мира

Топ-10 самых непригодных для жизни городов мира

13 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

1 час назад
Галина Коньшина рассказала о том, что видела при клинической смерти

Галина Коньшина рассказала о том, что видела при клинической смерти

9 часов назад
Во Пскове нашли петровскую "копейку", разрешающую носить бороду

Во Пскове нашли петровскую "копейку", разрешающую носить бороду

6 часов назад
Он мечтал стать советским Уолтом Диснеем: в "Прямом эфире" вспомнили Эдуарда Успенского

Он мечтал стать советским Уолтом Диснеем: в "Прямом эфире" вспомнили Эдуарда Успенского

3 часа назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

14 часов назад
Если застройщик стал банкротом: что можно от него потребовать

Если застройщик стал банкротом: что можно от него потребовать

14.08.2018 13:00
Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

14.08.2018 11:07
Трамп лишил экс-главу ЦРУ Бреннана допуска к секретам США

Трамп лишил экс-главу ЦРУ Бреннана допуска к секретам США

2 часа назад
45 сторонников Каддафи приговорены к смертной казни

45 сторонников Каддафи приговорены к смертной казни

3 часа назад
На "Классическом Евровидении" Россию представит Иван Бессонов

На "Классическом Евровидении" Россию представит Иван Бессонов

4 часа назад
60 минут. На Украине раскрыли новый "коварный план" Москвы

60 минут. На Украине раскрыли новый "коварный план" Москвы

5 часов назад
240
Российская компания попала под американские санкции из-за КНДР

Российская компания попала под американские санкции из-за КНДР

5 часов назад
Электросамокаты, гироскутеры и сегвеи поставят на учет в ГИБДД

Электросамокаты, гироскутеры и сегвеи поставят на учет в ГИБДД

6 часов назад
На столицу идет вторая волна ливней

На столицу идет вторая волна ливней

6 часов назад
Попугай не бросил попавшего в грязевую ловушку американца

Попугай не бросил попавшего в грязевую ловушку американца

7 часов назад
Невыспавшиеся люди могут заразить своё окружение чувством одиночества

Невыспавшиеся люди могут заразить своё окружение чувством одиночества

7 часов назад
i-очки в 2020-м, i-мобиль в 2023-м: эксперт спрогнозировал будущее Apple

i-очки в 2020-м, i-мобиль в 2023-м: эксперт спрогнозировал будущее Apple

7 часов назад
Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

8 часов назад
Биологи выяснили, как бактерии дышат соединениями мышьяка

Биологи выяснили, как бактерии дышат соединениями мышьяка

8 часов назад
В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)

В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)

8 часов назад
В Лондоне арестован мужчина, давивший людей у парламента

В Лондоне арестован мужчина, давивший людей у парламента

8 часов назад
Избивший ветерана ВОВ челябинец сам пришел в полицию

Избивший ветерана ВОВ челябинец сам пришел в полицию

8 часов назад
Слонов от рака защищает ген-зомби

Слонов от рака защищает ген-зомби

9 часов назад
В России построили новый автомобильный завод

В России построили новый автомобильный завод

9 часов назад
Здорово, шалуны! Путин рассказал анекдот об императоре Николае I

Здорово, шалуны! Путин рассказал анекдот об императоре Николае I

9 часов назад
СК просит отпустить под домашний арест членов "Нового величия"

СК просит отпустить под домашний арест членов "Нового величия"

9 часов назад
Горгульи и флюгеры: не только красота, но и функциональность

Горгульи и флюгеры: не только красота, но и функциональность

10 часов назад
"Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" Перлы любимых героев Успенского

"Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" Перлы любимых героев Успенского

10 часов назад
В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)

В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)

11 часов назад
История моды. Как в женском гардеробе появились брюки

История моды. Как в женском гардеробе появились брюки

11 часов назад
Как ухаживать за волосами летом

Как ухаживать за волосами летом

11 часов назад
Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата

Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата

12 часов назад
На обложке FIFA 19 появились Роналду и Неймар

На обложке FIFA 19 появились Роналду и Неймар

13 часов назад
"У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет": подростки напали на беременную женщину и разбили автомобиль

"У меня папа полиционер, вот посмотрим, как будет": подростки напали на беременную женщину и разбили автомобиль

13 часов назад
Крым полностью перешел на "Мир"

Крым полностью перешел на "Мир"

13 часов назад
В Белоруссии умер актер Кириченко из "Каменской" и других сериалов

В Белоруссии умер актер Кириченко из "Каменской" и других сериалов

13 часов назад
Сооснователи Tinder подали к владельцам сервиса $2-миллиардный иск

Сооснователи Tinder подали к владельцам сервиса $2-миллиардный иск

14 часов назад
За год МГУ поднялся на 7 строчек в международном рейтинге вузов

За год МГУ поднялся на 7 строчек в международном рейтинге вузов

14 часов назад
Обзор смартфона Motorola Moto G6: недорого и красиво

Обзор смартфона Motorola Moto G6: недорого и красиво

14 часов назад
Для российских вегетарианцев начали строить правильные дома

Для российских вегетарианцев начали строить правильные дома

14 часов назад
Вейпы все же вредят легким

Вейпы все же вредят легким

14 часов назад