Выставку Бэнкси в ЦДХ посетило более четверти миллиона зрителей
С удивлением узнал о том, что на его выставку пришли 250 тысяч человек. Так отреагировал британский художник Бэнкси на новости о том, что в Москве публике показывают его работы. О выставке он узнал из переписки с одним из поклонников.
Бэнкси отметил, что сам он никогда не берёт деньги за просмотр своих работ, отмечает телеканал "Россия 24". Организатор мероприятия в ЦДХ подтвердил, что с автором переговоры не велись, а все произведения — предоставлены частными коллекционерами.
Личность британского художника граффити до сих пор не раскрыта. Бэнкси — это псевдоним, за которым по одной из версий скрывается музыкант группы "Мэссив Атак" Роберт Дель Ная. Причем, в июле этого года, когда выставка в ЦДХ уже шла, рядом с ней, в Парке Горького, состоялся концерт его коллектива. Фанаты отметили, что выступление сопровождал видеоряд, совпадающий с тематикой творчества Бэнкси.
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