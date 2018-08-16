Очередной ушат грязи на Трампа: в США вышла скандальная книга бывшей сотрудницы Белого Дома

Расист, женоненавистник, лжец, нарцисс, фанатик. И это далеко не все эпитеты, которыми экс-сотрудница Трампа Омароса Маниголт Ньюман окрестила бывшего шефа. Полный список изложила на трехстах тридцати страницах своей книге, которую активно пиарила во всех СМИ.

"Все, что нам нужно помнить, что Трамп обожает ненависть. Он преуспел в критике и оскорблениях. Он наслаждается хаосом и беспорядком."

К своему творению привлекла внимание очень грамотно – заранее подкинула прессе аудиозаписи из Белого дома, сделанных в тайне от его сотрудников. А вполне логично последовавший за этим иск в суд от команды Трампа восприняла как вызов, на который она вполне в состоянии ответить.

"Нисколько не удивлена такому ходу. По сути, Дональд Трамп хвастается своей способностью запугивать людей через судебные иски. Он пытается заставить меня замолчать. Он боится того, ЧЕМ я готова поделиться. Вот почему вы сейчас видите эти шаги со стороны президента", — гнет свою линию Омароса Маниголт Ньюман, бывший советник Дональда Трампа.

В Белом доме настаивают – Омароса нарушила соглашение о неразглашении, которое собственноручно подписала в 2016, став директором по коммуникациям в управлении по связям с общественностью. А Омаросе – все ни по чем. Кроме Трампа и генерала Келли, которого экс-советница обвинила в угрозах, на страницы ее книги попала и министр образования Бетси ДеВос

"ДеВос сказала, что студенты, освиставшие ее выступление в колледже для темнокожих, не обладали способностью понять, чего она хочет достигнуть благодаря своим реформам. ДеВос определенно имела в виду, что темнокожие учащиеся слишком тупые. Она абсолютно неадекватна и не подходит для этой должности."

СМИ, ссылаясь на источники в администрации Трампа, пишут, что после таких откровений сотрудники Белого дома живут в страхе — мало ли кого еще Омароса успела тайно записать на свой телефон. Она между тем, предложила послушать все аудиозаписи из Белого дома спецпрокурору Роберту Мюллеру, который больше года ищет российский след в американских выборах. Градус недовольства самого Трампа между тем подрос. К прозвучавшим ранее описаниям Омаросы, как ополоумевшей и злой, добавились новые. Погрубее.

"Когда ты даешь шанс полоумному умоляющему тебя отребью и устраиваешь ее на работу в Белый дом, этот номер не срабатывает – как я полагаю. Генерал Джон Келли проделал прекрасную работу по скорейшему увольнению этой собаки", — жестко отрезал Дональд Трамп.

Но Омароса и это обернула в свою пользу – намекнув, что Трампу с его твитами пора бы на покой.

"Я очень обеспокоена, и думаю, что все американцы также должны быть взволнованы тем, что президент Соединенных штатов позволяет себе нападки в адрес женщины, афроамериканцев, допускает оскорбления и унижения. Люди должны быть обеспокоены тем, что он демонстрирует психическое расстройство — и даже не скрывает этого. Я не верю, что он способен выполнять обязанности президента и вообще находиться у власти. Его многочисленные твиты это доказывают".

Но главной темой для обсуждения в СМИ остаётся бранное слово, которым президент якобы не раз называл афроамериканцев. Трамп от этого обвинения Омаросы прилюдно открестился – и даже получил поддержку представителей СМИ в лице телеведущего Марка Бёрнетта. Заявления экс-помощницы, что где-то существует запись с руганью Трампа, журналисты и вовсе внесли в число анекдотов. По сравнению с предыдущими антитрамповскими книгами, а их было, как минимум шесть, эту журналисты встретили без особого восторга. Видимо, тема приелась.

"Америку все еще потряхивает от тревожных напоминаний, что Омароса еще здесь. Ее новая книга "Невменяемый" поступила в продажу. Очень ожидаема, наполнена непристойными деталями из-за кулис Белого дома, и идет со скидкой в 30 процентов. В первый же день! Это книжный эквивалент просроченных суши", — поиздевался над шедевром Стивен Кольбер, телеведущий.

Впрочем, книжные магазины пока не жалуются – в разделе политики и выборов работа Омаросы заняла первую строчку бестселлеров. Не исключено, что, благодаря такой массовой пиар-компании и внимания со стороны президента, по продажам экс-помощница обгонит и книгу Хилари Клинтон, и работу уволенного главы ФБР Джеймса Коми.