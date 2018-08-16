Полу Манафорту грозит три века тюрьмы

Коллегия присяжных американской Александрии в четверг начнет обсуждать вердикт Полу Манафорту. Это экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа. Дело стало резонансным для Штатов из-за того, что политтехнолог — один из фигурантов дела о, якобы, российском вмешательстве в президентские выборы.

Расследование началось на этой почве, но в итоге обвинения предъявили по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов. В том числе, за период работы на Украине. В совокупности Манафорту грозит свыше трёхсот лет заключения, напоминает телеканал "Россия 24".