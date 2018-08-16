В США вовсю готовятся к выборам в Конгресс и Сенат, которые пройдут осенью этого года

В 44 штатах прошли трехдневные общенациональные киберучения. На уроках показывали примеры манипуляции СМИ, а также как выглядит попытка взлома, как понять, что компьютер поражён вирусом и прочие сценарии.

Всё это происходит на фоне расследования дела о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор Мюллер, который ведёт расследование, обвиняет в этом 13 россиян.

В нашей стране дело называют выдуманным и бездоказательным, напоминает телеканал "Россия 24".