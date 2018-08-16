Перегревшийся контейнер с изотопом иридия нарушил работу аэропорта Будапешта

Накануне вечером один из терминалов международного аэропорта Будапешта закрыли на три часа из-за инцидента с содержащим радиоактивное вещество контейнером, что привело к задержке восьми рейсов. Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Венгрии заявил, что никаких вредных для здоровья веществ в окружающую среду не попало, а пассажиры и персонал находятся в полной безопасности.

По данным СМИ, проверке подвергся перегревшийся контейнер, в котором находился изотоп иридия. Это вещество было заказано одной из венгерских компаний в российском Димитровграде, передает РИА Новости. Груз находился на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, прибывшего в Будапешт из Стамбула. Химики завода-изготовителя пояснили, что повышение температуры при транспортировке таких веществ -- нормальное и не опасное явление.

Изотоп иридий-192 может представлять опасность для людей в случае недолжного обращения. Вещество может вызвать ожоги, лучевую болезнь, а в случае, если контакт с ним длится на протяжении нескольких дней, привести к гибели.