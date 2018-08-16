Два пассажирских лайнера столкнулись крыльями в чикагском аэропорту

В аэропорту Чикаго столкнулись два самолёта. Сообщили об этом местные СМИ со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. Пострадавших нет.

Один лайнер въехал в припаркованный у другого выхода самолёт. В итоге у обоих — одинаковое повреждение левых крыльев. Пассажиров пересадили на другой рейс. Причины произошедшего сейчас устанавливают, сообщает телеканал "Россия 24".