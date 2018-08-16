В Генуе продолжается траур по погибшим при обрушении моста

Первые похороны состоятся в субботу утром, сообщили местные СМИ со ссылкой на мэрию города. По последним данным число погибших достигло 39 человек, десятки остаются в больницах.

В момент происшествия на виадуке было порядка 30 легковушек и три грузовика. Переправа пролегает над многоэтажками, из зоны ЧП эвакуировали свыше 600 человек. Причиной катастрофы назвали человеческий фактор, напоминает телеканал "Россия 24".