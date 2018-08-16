16 августа 201807:07
Губернатором американского штата Вермонт может стать трансгендер
Кандидатуру 62-летней Кристин Холлквист выдвинули демократы. Ранее она победила в праймериз, обошла защитника окружающей среды и школьного учителя. Это событие для США историческое. Ранее били рекорды только по числу кандидатов, принадлежащих ЛГБТ-сообществу. Кристин уже поздравил сенатор от штата, бывший кандидат в американские лидеры Берни Сандерс, сообщает телеканал "Россия 24".
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