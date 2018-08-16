Эксперты ПОРА обсудили 3D-моделирование комфортной среды в Арктике

14 августа 2018 года в Экспертном центре "Проектный офис развития Арктики ПОРА" состоялся Дискуссионный клуб на тему "Использование 3D-технологий для построения математических моделей комфортной городской среды в Арктической зоне РФ". Модератором выступил эксперт "ПОРА" по комфортной среде Александр Рифатович Водяник.

Он рассказал о существующем за рубежом программном обеспечении для построения 3D-моделей комфортной городской среды. Однако даже сами западные специалисты отмечают, что их программы годятся только для практически идеального для жизни города (условной "Барселоны"), а для арктических городов не существует адекватных математических моделей и тем более программного обеспечения. Нужно создавать свои с нуля или в содружестве с иностранными коллегами.

С особенностями реализации программы "Комфортная городская среда" в одном из самых северных городов России ознакомил участников заседания глава города Дудинка Юрий Гурин. Период строительных работ за Полярным кругом ограничен коротким северным летом. Доставка грузов также оптимальна в период летней навигации. Поэтому особые требования в условиях Арктики – к квалификации подрядчиков. Зачастую те компании, которые заявляются на конкурсы, не имеют опыта проведения земляных работ в условиях вечной мерзлоты, организации логистики в районах, не связанных с остальной территорией России автомобильными и железными дорогами. Эти и другие аспекты реализации проектов за Полярным кругом — сезонность, высокая стоимость транспортных услуг, необходимость завершения конкурсных процедур до летнего периода – обязательно должны учитываться на стадии формирования проектов. Тем не менее социальный эффект создания комфортной городской среды сложно переоценить — у Дудинки есть положительный опыт обновления и цветового оформления фасадов домов, реконструкции дворов и создания общественных пространств. Это наглядное доказательство перспектив и повышение качества жизни в российской Арктике.

Главный архитектор Института Гелиотектуры Сергей Непомнящий рассказал о конкретных проектах комплексного освоения Севера. Они представляют собой 3D-модели комфортной среды обитания. Непомнящий продемонстрировал возможные направления развития федерального проекта "Комфортная городская среда", показал впечатляющие примеры эволюционного развития данного проекта в условиях Арктики. В качестве образца послужил футуристический проект городской среды, разработанный в Институте Гелиотектуры Сергея Непомнящего OLONKHOLAND в Республике Саха (Якутия). Предложение к Минстрою России разработать отдельный вариант "Комфортная среда городов Арктики", высказанное на Красноярском экономическом форуме, снова доказало свою актуальность.

Профессор, президент Института специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) НИУ ВШЭ Павел Жбанов отметил, что результат работы над развитием комфортной среды проявится не завтра и даже не в конце финансового года, а через десятки лет. И в этом есть смысл устойчивого развития, когда мы говорим о том, что мы оставим нашим детям. Поэтому на первый план выдвигается экономика знаний, как фундаментальная опора всего этого процесса. Таким образом, отметил Жбанов, необходимо говорить не о простом благоустройстве – украшательстве, а о создании среды для устойчивого развития личности и страны в целом.