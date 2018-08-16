Надебоширил на 100 тысяч: авиакомпания оценила ущерб от действий хабаровчанина

Авиакомпания "Аврора" оценила ущерб от действий хабаровского дебошира в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил и. о. хабаровского транспортного прокурора Михаил Кеба.

Инцидент произошел 9 августа на рейсе Хабаровск – Красноярск. Один из пассажиров вел себя на борту агрессивно: сначала ему не понравился пассажир, занимавший соседнее кресло, затем он повздорил с бортпроводником, а после решил прорываться в кабину пилотов. Члены экипажа вызвали полицию. Самолет был задержан на 40 минут, напоминает ТАСС.

Мужчину доставили в дежурную часть, где он сломал скамейку и оскорблял полицейских. Суд заключил дебошира под стражу. Задержанным оказался Анатолий Кощук. В криминальную хронику он попадает не впервые. В сентябре 2013 года он устроил ДТП, в результате которого погиб полицейский.

На авиадебошира завели уголовное дело по трем статьям: хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.