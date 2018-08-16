Одессит облил кислотой ребенка, игравшего под его окнами

В Одессе мужчина облил игравшего под его окнами 12-летнего мальчика кислотой, подросток госпитализирован с ожогами, мужчина задержан, передает РИА Новости.

ЧП произошло в Приморском районе Одессы из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами одессита. Как сообщили в областном управлении нацполиции, недовольный шумом местный житель распылил в сторону мальчика неизвестное вещество, после чего на его шее, голове и туловище появились ожоги. Подросток госпитализирован.

В правоохранительных органах Одессы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".