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16 августа 201809:47

Хачанов пробился в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

EPA

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел второй круг теннисного турнира серии Masters, который проходит в американском Цинциннати. Выход в следующий раунд соревнования россиянину обеспечила победа над американцем Сэмом Куэрри.

Хачанов победил соперника в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Поединок между соперниками продолжался 1 час 23 минуты. В следующем круге соперником первой ракеткой России станет хорватский теннисист Марин Чилич, имеющий на турнире седьмой номер посева.

Игра состоится 16 августа.

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