Российская эскадра у берегов Сирии усилена кораблем с ракетами "Калибр"

Новейший корабль "Вышний Волочек" направлен в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" был принят в состав Черноморского флота 1 июня 2018 года. Он оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

В настоящее время корабль совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота, экипаж начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Планируется, что уже сегодня корабль войдет в состав сил постоянного соединения военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в составе которой до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские надводные корабли, а также дизельные подводные лодки неоднократно наносили удары ракетами "Калибр" в Сирии по террористам из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

В мае президент России Владимир Путин заявил, что пока сохраняется террористическая угроза, российские боевые корабли с ракетными комплексами "Калибр" продолжат нести постоянную боевую службу в Средиземном море. Он подчеркнул, что эффективность и боеготовность военно-морского флота – это гарантия экономической безопасности страны и серьезный инструмент для обеспечения национальных интересов России.