Космонавты пробыли в открытом пространстве на полтора часа больше, чем было запланировано

Во время выхода в открытый космос российские космонавты выполнили практически все запланированные работы. Об этом заявил журналистам руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери.

Как сообщалось, накануне космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в 19:17 по московскому времени вышли в открытый космос для проведения ряда работ и экспериментов. За бортом Международной космической станции они провели 7 часов 46 минут вместо запланированных 6 часов 10 минут.

По словам Калери, больше времени понадобилось из-за большого объема работ по установке антенны и другого оборудования для российско-германского эксперимента ICARUS. В рамках исследований ученые изучат влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, а также смогут отследить экологическую ситуацию на маршрутах миграции и получат возможность предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете, передает "Интерфакс".

"Задержка главным образом возникла при прокладке кабелей, была достаточно длинная кабельная трасса, это всегда сложная работа. Кабелей много, нужно перемещаться, и страховаться, и приводить их в порядок", — сказал Калери.

По этой причине был сокращен вдвое объем работ по другому эксперименту под названием "Тест", в рамках которого космонавты демонтировали устройства-экспонаты с микроорганизмами, размещенными в августе 2017 года на внешней поверхности российского сегмента МКС. Позже они вернутся на Землю, где будут изучены учеными для решения вопроса об их происхождении.

Для российских космонавтов нынешний выход в космос был вторым в 2018 году, предыдущий — февральский побил рекорд по продолжительности нахождения в космосе. Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин тогда провели в открытом космосе более 8 часов.

Артемьев и Прокопьев выходили за пределы МКС в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС", их основное отличие от предыдущей модели "Орлана-МК" — наличие системы климат-контроля с автоматическим поддержанием температуры внутри скафандра и использование новых материалов, в том числе в герметичной оболочке.

Для Олега Артемьева этот выход в открытый космос стал третьим, а Сергей Прокопьев вышел за пределы МКС впервые.