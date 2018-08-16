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16 августа 201810:32

Яблоневый гей-парад: власти предложили меньшинствам промаршировать через поселок с населением 7 человек

EPA

В Ульяновской области может пройти первый гей-парад в России.

Организаторы шествия обратились в администрацию Новоульяновска с просьбой провести шествие в городе. Однако там отказали, сославшись на то, что заявленный маршрут движения участников проходит через центральную площадь и пересекает ярмарку, где собирается много людей, в том числе детей. Поэтому администрация предложила провести парад в поселке Яблоневый. Под разрешением стоит подпись главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой. Как сообщает "Интерфакс", в поселке проживет всего 7 человек.

Один из организаторов, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев рассказал, что парад пройдет 26 августа. Планируется, что в нем примут участие 300 человек.

"А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", — отметил организатор.

Официального комментария администрации Новоульяновска пока нет.

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