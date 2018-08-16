Капелло чудом выжил после крушения моста в Генуе

Бывший вратарь итальянского клуба "Кальяри" Давиде Капелло чудом остался в живых после того, как обрушилась эстакада в городе Генуя. Итальянец ехал на своем автомобиле в момент крушения моста Моранди.

Экс-футболист пролетел на авто порядка 50 метров после чего рухнул на груду щебня. Капелло избежал получения серьезных повреждений и благополучно выбрался из машины. После этого он называет себя счастливчиком. "Я услышал жуткий грохот и увидел, что дорога обрывается, ощутив под собой пустоту, — сказал итальянец, слова которого приводит Спортс.Ru. – Знаете, это было словно в парке аттракционов".

"Этот полет был очень длинным, просто бесконечным. Я был уверен, что это конец и не понимал, как мою машину не раздавило. Было ощущение, что это фильм про Апокалипсис: вокруг были обломки, все падает, тотальное разрушение. Я думал, что умру, но смог покинуть машину при помощи коллеги".

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что бывший капитан питерского "Зенита" Доминико Кришито по счастливой случайности избежал попадания в число пострадавших. Футболист проезжал по эстакаде за 10 минут до обрушения.