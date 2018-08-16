"Мое тело - мое дело": иконе феминизма и королеве поп-музыки Мадонне - 60

По фото и не скажешь, но Мадонне – 60. Свой день рождения 16 августа, судя по "Инстаграму", она отмечает в Маракеше в образе "восточной королевы".

Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой успешной исполнительницей в истории поп-музыки. На тот момент (в 2015 году) по всему миру было продано 335 миллионов копий ее альбомов и синглов.

Только в США ее пластинки становились золотыми два десятка раз, 17 раз – платиновыми и 12 – мультиплатиновыми, а авторитетный журнал Rolling Stone внес Мадонну в рейтинг 50-ти величайших исполнителей.

Пять Grammy, две премии Brit Awards, семь премий MTV Video Music Awards (VMA), Зал славы рок-н-ролла... Успехи и награды Луизы Вероники Чикконе (настоящее имя певицы) можно перечислять очень долго. Хотя были в ее карьере и антинаграды. Например, в 2000 году "Золотая малина" наградила ее титулом худшей актрисы XX века. Впрочем, вряд ли на самооценку Мадонны это оказало какое-то влияние.

Она с юности не стеснялась и зачастую шокировала публику откровенными нарядами, а порой снималась и полностью обнаженной. Следуя принципу феминисток "Мое тело – мое дело", она, по сути, стала их иконой.

Личная жизнь поп-дивы была не менее бурной, чем ее карьера. Не считая многочисленных романов, певица дважды была официально замужем — за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи.

У нее двое родных детей: дочь Лурдес, которую она родила в 38 лет от фитнес-тренера Карлоса Леона, и сын Рокко от Гая Ричи, которого она родила в 42.. Кроме того, у Мадонны еще четверо приемных детей.

Отдает себя певица не только творчеству, детям и личной жизни но и благотворительности. Мадонна — учредитель благотворительной организации "Возрождение Малави" (Raising Malawi). Она занимается сбором пожертвований для сирот, а также поиском средств на борьбу с бедностью в этом африканском государстве, напоминает РИА Новости.

И на седьмом десятке эпатажная поп-звезда вполне еще способна удивить – и не только творчеством. Хотя, конечно, именно оно, прежде всего, привлекает к Мадонне восхищенные взгляды поклонников по всему миру.