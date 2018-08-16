Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

Власти опровергли информацию о разрешении на проведение первого гей-парада в России.

"Это недостоверная информация, никаких гей-парадов у нас не будет", — заявила ТАСС глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова.

Ранее активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев сообщил, что власти Новоульяновска запретили проводить шествие в самом городе, но разрешили в поселке Яблоневый. Там проживают всего семь человек. Под документом стояла подпись Косариновой.

Парад должен был состояться 26 августа. Планировалось, что в нем примут участие 300 человек.