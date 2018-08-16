Адвокаты Януковича подрались с полицией в киевском суде

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича устроили потасовку с полицией в киевском суде. Причиной конфликта стало то, что юристов не пускали на заседание.

Интересы Януковича доверили представлять государственному защитнику, однако адвокаты Януковича выступают против его участия в процессе. Они пообещали подать жалобу на действия полицейских, после чего их все-таки пропустили в зал.

Янукович в очередной раз подал заявление об отказе от бесплатного государственного адвоката Юрия Рябовола, сам Рябовол это заявление поддержал, поскольку, по его словам, дело "не соответствует нормам закона". Но суд отказал в удовлетворении заявления. Судя заявил, что адвокаты Януковича в этом процессе допускали многочисленные нарушения и злоупотребляли правом на защиту, передает "Интерфакс".

Бывшего президента Украины Виктора Януковича обвиняют в госизмене. Сам он все обвинения отвергает.