Футбольный клуб из Турции продал 18 игроков ради десятка коз

Футбольный клуб "Гулспор" совершил необычную сделку, продав 18 футболистов своей юношеской команды и приобрел десяток коз. Руководители клуба выручили с продажи игроков в любительские клубы 15 тысяч лир.

Кроме того, боссы "Гулспора" также рассчитывают пополнить казну клуба еще пятью тысячами турецких лир, начав реализацию козьего молока, сообщает "Газета.Ru". На такие меры владельцев команды подталкивает финансовое положение – они признаются, что все вырученные с продажи молока средства пойдут на нужды клуба.