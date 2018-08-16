Чебоксарский велосипедист совершил лобовое столкновение с машиной и погиб. Видео

Трагическое происшествие в Чебоксарах произошло вчера, 15 августа, когда велосипедист, ехавший по тротуару внезапно свернул на дорогу прямо под колеса двигающегося навстречу автомобиля.

По словам очевидцев, велосипедист выехал на проезжую часть, поскольку тротуар кончился, и далее начинался мост, не предусматривающий выделенные пешеходные участки с обеих сторон.

От столкновения 30-летний мужчина погиб на месте. Все произошло очень быстро, и водитель иномарки, по его же словам, не может вспомнить, тормозил ли он или нет в момент, когда велосипедист уже перелетал через его автомобиль.