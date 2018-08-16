За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

Пять с половиной лет строгого режима получил бывший высокопоставленный сотрудник Следственного Комитета по Москве Денис Никандров. Суд признал его виновным в получении взятки за освобождение криминального авторитета. По данным следствия, Никандров получил один миллион долларов. Звания генерал-майора юстиции он лишен, передает телеканал "Россия 24".

Суд не стал назначать дополнительного наказания в виде штрафа Никандрову. Согласно приговору, ему на три года запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти.

Судебный процесс в отношении Никандрова прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы. Дело было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств, так как офицер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что означает полное признание вины.

Следствием и судом установлено, что совместно со своим бывшим начальником Александром Дрымановым, экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и экс-начальником управления столичного СКР по ЦАО Алексеем Крамаренко при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского офицер получил $1 миллион за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец), который был задержан после перестрелки около ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Никандров, а также Максименко и экс-замглавы УСБ СКР Александр Ламонов были арестованы по делу о получении взятки за действия в пользу Кочуйкова в июле 2016 года.

Максименко, который вину не признал, 20 апреля был признан Мосгорсудом виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тысяч и приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей. Кроме того, осужденный лишен специального звания — полковник юстиции.

Как сообщалось ранее, 26 июля Ламонов приговорен Мосгорсудом к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 32 миллионов рублей и лишением звания полковника за получение одной взятки.

При этом Максименко и Ламонов были осуждены за получение взятки для смягчения уголовного преследования Кочуйкова от бизнесмена Олега Шейхаметова, а не при участии Смычковского. В то же время по последнему эпизоду экс-главе УСБ СКР также предъявлено обвинение.

Крамаренко и Дрыманов были задержаны по коррупционному делу в отношении офицеров СКР в декабре 2017 года и июле 2018-го соответственно, оба в настоящее время находятся под стражей.