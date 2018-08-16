Байкер насмерть сбил велосипедиста на северо-западе Москвы

Трагически завершилась для 55-летнего москвича попытка пересечь Пятницкое шоссе на своем велосипеде — на скорости около 120 километров в час его сбил байкер, поздно заметивший препятствие на "зебре". Камера регистратора зафиксировала момент ДТП.

Авария, как уточняет автор ролика, произошла около пяти часов вечера на нерегулируемом переходе напротив дома №21. Владелец двухколесного транспорта дождался, пока проедут все машины, и устремился на противоположную сторону. Преодолеть ему удалось только две полосы.

"Из-за бугра дороги на скорости не меньше 120 км/ч буквально материализовался мотоциклист. Когда велосипедист начинал свой переход (точнее, переезд), никого видно не было. Потом они заметили друг друга, но сделать уже ничего было нельзя", — отметил опубликовавший кадры мужчина.

Удар был такой силы, что велосипедист отлетел на 10 метров, а 41-летний владелец Ducatti рухнул в 70 метрах от перехода, по пути ударившись головой об отбойник. Первый скончался на месте, второго госпитализировали с ушибом головного мозга.

"Над ним долго колдовали врачи, потом с лицом в пене погрузили в скорую и увезли. Но шансов дали мало", — признался автор записи.

В четверг утром байкер скончался в больнице.