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16 августа 201813:07

В Казани "выкатили" новый бомбардировщик, он оказался с интеллектом

В Казани представили глубоко модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. На авиазаводе имени Горбунова состоялась так называемая выкатка. Теперь самолету предстоят испытания на земле и в воздухе, сообщает "Россия 24".

Как рассказал ТАСС командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, Ту-22М3М далеко превосходит возможности иностранный аналогов. Модернизированный самолет получил искусственный интеллект

"Его расширенные возможности позволят нам, дальникам, более качественно выполнять поставленные перед нами задачи", — подчеркнул он.

В свою очередь гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов отметил, что Ту-22М3М будет оснащен новыми противокорабельными ракетами.

"Это радикально и качественно улучшит возможности самолета, помимо рутинных задач, связанных с применением бомбового вооружения", — сказал глава ПАО "Туполев".

 

До уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 машин. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.

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