"Аталанта" нацелилась на полузащитника "Зенита" Ригони

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" намерен арендовать полузащитника питерского "Зенита" Эмилиано Ригони. Представители итальянцев уже сделали официальный запрос в клуб из Северной столицы по поводу годичной аренды игрока.

Об интересе к Ригони сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио. Известно, что видеть аргентинца в своей команде желает главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини. Сумма сделки может составить порядка одного миллиона евро с последующим правом выкупа еще за 15 миллионов.

Отметим, что рыночная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.